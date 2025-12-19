شرطة إسرائيل تهاجم مظاهرة يسارية محدودة ضد تهجير فلسطينيين من سلوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هاجمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مظاهرة لعشرات اليساريين الرافضين لسياسة تهجير الفلسطينيين قسرا من بلدة سلوان في القدس الشرقية، لصالح المستوطنين، وصادرت عددا من اللافتات المناهضة.

أفادت بذلك مجموعة "القدس حرة" اليسارية الإسرائيلية، في بيان، وهي الجهة التي دعت للمظاهرة في سلوان، ونشرت مقطعا مصورا يوثق الواقعة.

وتعارض جماعات يسارية إسرائيلية الاستيطان، وتطالب بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا في سلوان، لافتات كُتب على بعضها "أوقفوا التطهير العرقي"، و"أوقفوا هدم المنازل".

وقالت "القدس حرة": "لقد استعانوا بالشرطة لطردنا. لكن هذا لن يُجدي نفعا، وسنواصل التنديد بالتطهير العرقي الذي يمارسونه في الحي (سلوان)".

وتدعي جماعات اليمين الاستيطاني والحكومة الإسرائيلية أن بلدة سلوان هي "مدينة داود"، ولكن "القدس حرة" قالت في بيان إن المشروع "ليس إلا غطاء مكشوفا لمشروع استيطاني عنيف".

وأضافت أن "أكثر من ألفين من سكان الحي معرضون لخطر الترحيل. لا يمكننا السماح للدولة والبلدية وجمعيات المستوطنين بتطهير سلوان عرقيا لإشباع أوهامهم العنصرية".

وتابعت: "سلوان حي فلسطيني، ولن تُغيّر كل القوانين العنصرية وعنف نظام الفصل العنصري هذه الحقيقة".

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في حي بطن الهوى في سلوان خطر إخلاء منازلها الوشيك، بعد تنفيذ عملية إخلاء واسعة خلال السنوات الأخيرة لصالح مستوطنين استولوا على منازل في هذا الحي.

كما تواجه عشرات العائلات الأخرى بحي البستان في سلوان، خطر الطرد من منازلها لهدمها بهدف إقامة حديقة توراتية.

وتعتبر بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، من أكثر البلدات الفلسطينية بالقدس الشرقية استهدافا بالهدم والاستيطان.

ويقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.