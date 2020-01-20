 جونسون: إفريقيا قارة يوحدها الطموح والتفاؤل - بوابة الشروق
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جونسون: إفريقيا قارة يوحدها الطموح والتفاؤل

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 12:25 م | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 12:25 م

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حرص بلاده على إقامة علاقات اقتصادية مع الدول الإفريقية.

وقال «جونسون»، في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة البريطانية الإفريقية، صباح الاثنين، «إفريقيا هي المستقبل، وبريطانيا اختارت أن تلعب دورًا إيجابيًا في هذا المستقبل».

وأعرب عن فخره وسعادته باستضافة العاصمة البريطانية لندن للقادة والرؤساء الأفارقة، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز القارة الإفريقية هو الطموح والتفاؤل الذي يوحدها.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية الإفريقية.

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