افتتح الاتحادان المصري والنرويجي لكرة القدم، اليوم السبت، دورة تدريب كرة القدم النسائية بمشاركة 58 مدربة لمدة ستة أيام، في ضوء خطة تطوير مدربي كره القدم للرجال والسيدات.

أشار اتحاد الكرة في بيان رسمي إلى أن الفوج الأول من الدورة يتضمن 24 مدربة جديدة بهدف تطوير قدراتهن للعمل مع المراحل السنية من سن 6 إلى 12 سنة، ما بين محاضرات عملية ونظرية لمدة أربعة أيام، في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الحالي.

وأوضح البيان أن الفوج الثاني سيضم 21 مدربة، تستكمل الدورة التي حصلوا عليها سابقاً والفوج الثالث من قيادات التدريب في كرة القدم النسائية وعددهن 13 مدربة، يومي 23 و24 سبتمبر.

حضر حفل الافتتاح، كل من إيناس مظهر عضوة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين والمشرف على الدورة ومنسقة الدورة راما جويلي.

وتواجد من الجانب النرويجي كل من ليو كريزات – مستشارة الاتحاد النرويجي لكرة القدم للمسئولية الاجتماعية الدولية وكاري نيلسن، وإنجفيلد بيرج، وفورين نيس.