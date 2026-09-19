عرض مسئول بارز في الكرملين بشكل علني التعاون الاقتصادي مع حزب "البديل من أجل ألمانيا " اليميني المتطرف، قبل انتخابات ولاية رئيسية يوم غد الأحد.

وسوف يختار الناخبون في ولاية مكلنبورج - فوربومرن، شمال شرق البلاد برلمانا جديدا، حيث يتنافس حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة رئيسة وزراء الولاية المنتهية ولايتها مانويلا شفيزيج في سباق يبدو متقاربا. وكان حزب البديل قد تصدر استطلاعات الرأي لأشهر قبل أن يحقق الحزب الديمقراطي الاشتراكي تقدما في المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية.

وكتب كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم السبت: "ستزدهر مكلنبورج-فوربومرن مرة أخرى عندما يعود غاز نورد ستريم الموثوق وبأسعار معقولة عبر عمل مشترك مع حزب البديل من أجل ألمانيا".

وأضاف: "فواتير طاقة أقل، وظائف أكثر، ومعدل نمو أعلى".

ولطالما عرضت موسكو استئناف إمداد ألمانيا بالغاز الرخيص عبر خطوط نورد ستريم، تحت مياه بحر البلطيق، إذا تم رفع العقوبات عنها.

ولم يتبق سوى خط واحد فقط من خطوط نورد ستريم الأربعة الأصلية سليما بعد انفجارات ألحقت الضرر بـنورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في عام 2022. والخط المتبقي غير مستخدم.

وكتب دميترييف، ردا على منشور لأليس فايدل، المشاركة في رئاسة حزب البديل من أجل ألمانيا، دعت فيه إلى تغيير سياسي في مكلنبورج-فوربومرن: "لا مزيد من الانتحار الألماني في مجال الطاقة والصناعة".

يشار إلى أن دميترييف هو أيضا أحد كبار مفاوضي بوتين في المحادثات مع الولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

كما يشار إلى أن موسكو تنفي التدخل في انتخابات الدول الأخرى.