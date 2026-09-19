المشدد 7 سنوات لمتهم بالتعدي على طفلة داخل شاطئ في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، اليوم السبت، شخصًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة قاصر، تبلغ من العمر 17 عامًا، داخل شاطئ غرب الإسكندرية.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 1828 لسنة 2026 جنايات أول العامرية، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على طفلة داخل شاطئ في دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه أثناء تواجد المجني عليها، طفلة، داخل مياه البحر، فوجئت بقيام المتهم بالتعدي عليها وملامسة جسدها، ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيل إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المتقدم.