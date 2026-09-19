إندونيسيا وأستراليا تعززان التعاون في مكافحة الإرهاب

أكدت إندونيسيا وأستراليا مجددا التزامهما بمحاربة الإرهاب من خلال تعزيز إجراءات الكشف المبكر طبقا لما تم الاتفاق عليها في الجولة الـ11 من المشاورات الثنائية بين البلدين حول مكافحة الإرهاب.

ووفر الاجتماع منصة لتعزيز الأمن الإقليمي وتحسين البرامج الثنائية ومعالجة التهديدات الإرهابية المعقدة بشكل متزايد، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وقال رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا، إيدي هارتونو في جاكرتا أمس الجمعة "نواصل إعطاء الأولوية لعمليات التتبع والحد من المخاطر والكشف المبكر لضمان إجراءات أكثر قوة لمكافحة الإرهاب".

وأضاف أن الشراكة القائمة منذ زمن طويل أسفرت عن نتائج ملموسة، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل الوطنية الإندونيسية حول منع ومكافحة التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب.