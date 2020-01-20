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اشتباكات عنيفة فى محور طريق المطار جنوب العاصمة الليبية

أرشيفية
أرشيفية
برلين - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 12:41 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 12:41 ص

أكد مصدر لموقع ليبيا24 الإخباري أمس الأحد، بأن محور طريق المطار جنوب طرابلس يشهد اشتباكات عنيفة.

وتدور معارك منذ أبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا وقوات الجيش الوطني الليبي التي تسعى لدخول العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك بعد اختتم مؤتمر برلين بشأن ليبيا اعماله في وقت سابق أمس الأحد.

وأعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن المؤتمر انتهى إلى اتفاق الجميع على احترام حظر تصدير السلاح.

وأضافت ميركل أن هناك اتفاقا أيضا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا.

ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.


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