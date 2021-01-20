من هم أفراد العائلة الأمريكية الأولى التي ستسكن البيت الأبيض في السنوات الـ4 المقبلة؟

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وعائلته البيت الأبيض إلى فلوريدا قبل ساعات على أداء جو بايدن اليمين ودخوله البيت الأبيض، فمن هم أفراد العائلة الجديدة؟

جيل بايدن، السيدة الأولى الجديدة، تزوجت جو بايدن عام 1977 بعد خمس سنوات من حادث سيارة مأساوي أودى بحياة نيليا، الزوجة الأولى لمن كان حينها سيناتور ديلاوير، وابنتهما ناومي التي كانت تبلغ من العمر 13 شهرا، وأدى إلى إصابة ابنيهما بو وهانتر بجروح خطيرة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واقترح الابنان أن يتزوج ممن اعتبرتهما بمثابة ابنيها، وأنجبت له ابنة ثانية تدعى آشلي.

وتعرف جيل بايدن، البالغة من العمر 69 عاما، أروقة البيت الأبيض جيدا، إذ ترددت عليه لمدة 8 سنوات، عندما كان زوجها نائب الرئيس باراك أوباما.

ونالت الدكتوراه في علم التربية، وتدرس في إحدى جامعات شمال فيرجينيا، قرب واشنطن، حيث تنوي مواصلة العمل خلال ولاية جو بايدن، مثلما كانت تفعل عندما كانت "السيدة الثانية"، وبذلك تكون أول سيدة أولى تواصل حياتها المهنية، باستثناء هيلاري كلينتون التي شغلت منصب عضو مجلس الشيوخ لفترة وجيزة في ختام ولاية زوجها بيل.

وبعد وفاة زوجته الأولى وابنته، اضطر بايدن المتحدر من سكرانتون (بنسلفانيا) والمنتخب للتو لعضوية مجلس الشيوخ، للتنقل ذهابا وإيابا بالقطار من ديلاوير، التي تبعد ساعتين عن واشنطن، لرعاية ابنيه بو وهانتر اللذين بقيا على قيد الحياة.

وانضم بو إلى الجيش ثم أصبح النائب العام لولاية ديلاوير وكان من المتوقع أن يشغل منصبا وطنيا، لكنه أصيب عام 2015 بمرض السرطان الذي أودى به.

بينما حظي هانتر، الشاب صعب المراس، الذي عانى لفترة طويلة من إدمان الكحول والمخدرات، بدعم والده، إذ دافع عنه بشدة في وجه هجمات الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية عام 2020.

وأصبح هانتر محاميا وكان عضوا في مجلس إدارة شركة بوريسما للغاز الأوكرانية، عندما كان والده نائبا لأوباما، ما أدى إلى أن يتهمهما دونالد ترمب بالفساد.

وقد أنجب جو وجيل بايدن آشلي، التي تبلغ من العمر الآن 39 عاما وتعمل في مجال الحقوق الاجتماعية.

ولبايدن أيضا 5 أحفاد هم نايومي (26 عاما)، فينيغان (22 عاما) ومايس (20 عاما) وهم أولاد هانتر بايدن، أما بو بايدن فلديه طفلان هما ناتالي (16 عاما) وروبرت (14 عاما).

واكتسبت عائلة بايدن عضوا آخر في مارس 2020 عندما استقبل هانتر بايدن وزوجته الجديدة ميليسا كوهين صبيا.

وللرئيس المنتخب أيضا الكلبان تشام الذي تبنته العائلة عام 2008، ومايجور الذي تم تبنيه عام 2018.

ومن المتوقع أن ينضم فرد آخر إلى عائلة بايدن، وفقا لشبكة "سي.بي.إس"، إذ سيتبنى جو وجيل قطة، ستكون الأولى في البيت الأبيض منذ غادره الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.