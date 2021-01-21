 بايدن يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول - بوابة الشروق
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بايدن يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:25 م

شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن برفقة نائبته كامالا هاريس و3 رؤساء أمريكيين سابقين في حفل وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينجتون الوطنية.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الرؤساء الأمريكيين السابقين باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون شاركوا في الحفل.

وأشارت الشبكة إلى أن السيدات الأوائل السابقات "ميشيل أوباما" و"لورا بوش" و"هيلاري كلينتون" شاركن في الحدث.

وقد أدى جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية، كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس، وذلك خلال حفل التنصيب الذي أقيم بمبنى الكونجرس الأمريكي.


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