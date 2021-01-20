مساعدون لبايدن: الرئيس المنتخب يعتزم إعادة أمريكا لمنظمة الصحة العالمية

أعلن مساعدون للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن اعتزام بايدن إصدار 17 أمرًا تنفيذيًا، من بينها توقيع قرار بعودة الولايات المتحدة لاتفاق باريس للمناخ.



وأشار المساعدون إلى أن الرئيس المنتخب يعتزم إعادة أمريكا لمنظمة الصحة العالمية، قائلين إن بايدن سيرفع قرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بحظر السفر على بعض الدول الإسلامية.



ولفتوا إلى أن بايدن سيعلق اليوم قرار ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.



وينطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.