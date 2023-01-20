مقتل 5 في هجمات روسية على أوكرانيا

• لافروف خلال لقائه مع رئيس الصليب الأحمر الجديدة: كييف تنتهك القانون الإنساني الدولي وجرائمها موثقة

قتل خمسة وأصيب ستة آخرين بجروح، جراء هجمات روسية على الأراضي الأوكرانية خلال اليوم السابق، فيما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن كييف تنتخك القانون الإنساني، مشيراً إلى أن جرائمها موثقة.

جاء ذلك في بيان نشره نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني كيريلو تيموشينكو، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تيليجرام)، أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة.

ووفقا لبيانات الإدارات العسكرية الإقليمية الأوكرانية، قتل أربعة وجرح ثلاثة في منطقة دونيتسك، بينما جرح ثلاثة في منطقة خيرسون.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان ، إن القوات الأوكرانية دمرت 3139 دبابة و6241 مركبة مشاة مدرعة و2129 من النظم المدفعية و442 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 من أنظمة الدفاع الجوي، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال البيان: "بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الأوكرانية 3098 دبابة للعدو و6167 مركبات قتال مدرعة و2086 منظومة مدفعية، و437 راجمة صواريخ متعددة الاطلاق و218 من أنظمة الدفاع الجوي".

وأضاف أنه "تم أيضا تدمير 286 طائرة حربية و276 مروحية و184 من المعدات الخاصة".

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

في المقابل، أعلن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أوكرانيا ترتكب عمدا انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال لافروف خلال محادثات مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيجر، اليوم الجمعة: "أود أن ألفت انتباهكم مرة أخرى إلى الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي من جانب النظام الأوكراني.

وأضاف: تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتهاكات يتم توثيقها - حتى أنه يمكن الإطلاع عليها في الشبكات الاجتماعية - طوال 8 سنوات".

وتابع: "نتخذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين والمنشآت (مرافق البنية التحتية والأبنية)، مشددا على أن موسكو تؤكد من جديد التزامها بالامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.

كما لفت لافروف إلى ضرورة عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل غير متحيز في أوكرانيا. وأوضح: "نعتقد أن رغبة الصليب الأحمر بالتصرف بحيادية بخصوص المسائل الأوكرانية، باستخدام تفويضه الإنساني الفريد سيكون مفتاحا للحفاظ على التعاون البناء".

وذكر أن روسيا احترمت دائما هذا التفويض وثمنت الطبيعة الحيادية وغير السياسية لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بدورها، أكدت سبولياريتش على أنها ستلتزم بمبادئ الحياد في عملها.

وقالت: "في هذا الدور(المنصب) الجديد، من المهم جدا بالنسبة لي أن تظل قنوات الاتصال بين منظمتي ("الصليب الأحمر") وروسيا مفتوحة وبناءة. ويمكنني أيضا التأكيد لكم أنني سألتزم بمبادئ الحياد والاستقلال وسأحترم السرية عندما تتطلب الضرورة ذلك، من أجل اتباع هذه المبادئ".

ويذكر في هذا الصدد، أن ميريانا سبولياريتش إيغر، تولت رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 1 أكتوبر عام 2022، خلفا للرئيس المنتهية ولايته، بيتر ماورير. وهذه هي الزيارة الأولى لـ"سبولياريتش"إلى روسيا بصفتها رئيسة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتستغرق الزيارة، وفقا للمكتب الصحفي للمنظمة، يومين، حيث ستناقش المشاكل الإنسانية الحالية مع ممثلي السلطات الروسية والصليب الأحمر الروسي.