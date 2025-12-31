 الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات - بوابة الشروق
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 10:32 م القاهرة
الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 10:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 10:02 م

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الشعب إلى إظهار التضامن بدلا من تنظيم احتجاجات في الوضع الحرج الحالي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، عن بزشكيان قوله اليوم الأربعاء: "إننا في وضع، يشهد إلى جانب الضغط من الأعداء الأجانب، هناك للأسف أيضا أعمال احتجاجية تجرى في البلاد".

وأضاف الرئيس، أنه في مثل هذه الأزمة، من الضروري تعزيز التضامن من أجل التغلب على المشكلات القائمة".

وبعد وقت قصير من الاحتجاجات، تعهد بزشكيان في رسالة مقتضبة بإجراء إصلاحات اقتصادية وأعلن استعداده للحوار.

غير أن هذا لم يلق صدى بين المتظاهرين. وبالنسبة لهم، يعتبر الرئيس وسياساته السبب الرئيسي للمعاناة الاقتصادية في البلاد، الغنية في الواقع بالنفط والغاز.

وتعزو إيران، الاحتجاجات التي شهدتها خلال الأيام الأربعة الماضية إلى "مؤامرة خارجية" تهدف إلى دفع البلاد إلى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.

