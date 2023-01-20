سفير الصين بالقاهرة: نقدر الجهود المصرية لاستئناف تشغيل الرحلات الصينية

أعرب السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانج، عن سعادته وتقديره للجهود المصرية المبذولة لاستئناف تشغيل الرحلات الصينية إلى مصر، مؤكدا أن الصين اتخذت كافة التدابير الوقائية تجاه وفودها السياحية إلى مختلف بلدان العالم.



كما أعرب السفير الصيني -خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الجمعة، في مطار القاهرة، على هامش وصول أول وفد سياحي صيني إلى مصر، بعد فترة توقف 3 سنوات- عن تقديره للجهود المصرية في عدم فرض أي قيود حول المسافرين من الصين إلى مصر.



وقال إن مصر تعد على قائمة الدول الأولي التي تم إدراجها لاستقبال السياحة الصينية، ضمن العديد من بلدان العالم التي سيرت الصين رحلات طيران إليها اعتبارا من مطلع العام الجاري.



وأكد أن وزير الخارجية الصيني يولي اهتماما كبيرا بتشغيل الرحلات الصينية إلى القاهرة، مشيرا إلى توفير كافة التسهيلات الخاصة بالرحلات الجوية بين البلدين.



واستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، أول فوج سياحي صيني، منذ بداية أزمة جائحة كورونا الوبائية، وعدده 28 راكبا قادما من مدينة تشنجدو الصينية، على متن خطوط سيتشوان الجوية.