نجاح جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي بمستشفى أمراض وجراحات القلب بجامعة عين شمس

أجرى الفريق الطبي المصري بالتعاون مع الفريق الطبي الإنجليزي جراحة معقدة وناجحة لتغيير قوس الشريان الأورطي وتركيب دعامة في الشريان الأورطي النازل لمريض يبلغ من العمر ٤٤ عاما، استمرت الجراحة الناجحة التي تعد الأولى التي تتم بمستشفيات جامعة عين شمس لمدة ١٢ ساعة داخل غرفة العمليات، تحت إشراف الدكتور محمد الغنام مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية.



وأجرى الجانبان اجتماعاً ختامياً موسعاً ضم أعضاء الفريقين لتقييم نتائج التعاون في مثل هذه الجراحات ومناقشة الخطوات المستقبلية وذلك ضمن برنامج الزيارة الثالثة للفريق الطبي الإنجليزي من مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد لأكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين مستشفى أمراض وجراحات القلب بجامعة عين شمس ومستشفى رويال برومبتون الإنجليزية.



و أوضح الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس ومستشفياتها حريصة على توسيع قاعدة التعاون مع كبريات المستشفيات العالمية والمؤسسات الطبية ذات السمعة الدولية ، بما يسمح بتبادل الخبرات وجلب أحدث الوسائل العلاجية و الامكانات الطبية التي تنعكس على رفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري وبخاصة في ظل التوجيهات الرئاسية بإيلاء القطاع الصحي أكبر قدر من الاهتمام لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.



و أشار الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات كلية الطب جامعة عين شمس، إلى أن التعاون مع مستشفيات رويال برمبتون يشمل كذلك تبادل الخبرات في مجال التدريب للكوادر الطبية وصغار الأطباء والتمريض وهو ما يصب في صالح المنظومة الصحية في مصر بوجه عام وفي مستشفيات جامعة عين شمس بوجه خاص ، خاصة و أننا نعمل بكل دأب للإنتهاء من المشروع القومي " مدينة عين شمس الطبية ".



و فيما يخص حالة المريض، أكد الدمتور محمد الغنام أن حالة المريض مستقرة وبدأ في ممارسة الحياة الطبيعية بدرجة كبيرة وهو حالياً بغرفة الرعاية المركزة وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي.



وأضاف أن هذا النجاح جاء ثمرة تعاون بين الجانبين المصري والإنجليزي من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه ليستمر على مدى ٥ سنوات ، لافتاً أننا بصدد الإعداد لزيارة مرتقبة لفريق طبي من جامعة عين شمس لمستشفى رويال برمبتون في مارس المقبل.



جاء اللقاء بحضور مصطفي عبد العظيم أستاذ و رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أيمن عبد الفتاح أستاذ و رئيس قسم الأوعية الدموية ووليد الحمادي نائبا عن رئيس قسم أمراض القلب.



كما شارك لفيف من أساتذة جامعه عين شمس المشتركين في فريق جراحة الشريان الأورطي في إجراء الحالات الجراحية و حالات القسطرة.

هذا وتعد مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد هى أحد المراكز الصحية الرائدة عالمياً فى مجال القلب.