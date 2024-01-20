إيران تتوعد إسرائيل بالانتقام بعد مقتل أعضاء بالحرس الثوري في سوريا

هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إسرائيل بالانتقام بعد مقتل عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية على دمشق ألقت طهران باللوم فيها على إسرائيل.



ونقلت الإذاعة الرسمية عن رئيسي قوله اليوم السبت إن الجمهورية الإسلامية لن تدع "جريمة النظام الصهيوني" تمر دون رد. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي في البداية على الهجوم.



وقتل خمسة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في الهجوم الذي وقع اليوم في العاصمة السورية دمشق، بينهم أربعة "مستشارين عسكريين" وجندي، وفقا لوحدة النخبة. وكان اثنان من المستشارين من كبار ضباط المخابرات. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، قتل أيضا ثلاثة سوريين ولبناني وعراقي.



وإلى جانب روسيا، تعد إيران أهم حليف للحكومة السورية. وتهاجم إسرائيل بانتظام أهدافا في الدولة المجاورة من أجل منع إيران من توسيع نفوذها العسكري هناك بمساعدة الميليشيات. ورسميا، تنشط إيران في سوريا فقط بصفة مستشار وسط الحرب الأهلية في البلاد.