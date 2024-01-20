مدرب جنوب أفريقيا يحذر من ارتكاب الأخطاء أمام ناميبيا في أمم أفريقيا

قال البلجيكي هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، إنه ولاعبيه لا يستطيعون تحمل نفس الأخطاء خلال لقاء ناميبيا، والتي كلفتهم الخسارة في المباراة السابقة أمام مالي.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، صفر / 2 أمام مالي في مستهل مبارياته بالنسخة الحالية للمسابقة القارية المقامة حاليا في كوت ديفوار، ليتذيل ترتيب المجموعة الخامسة بلا نقاط، فيما يمتلك المنتخب الناميبي 3 نقاط في المركز الثاني بفارق هدف خلف منتخب مالي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه التاريخي 1 / صفر على المنتخب التونسي في الجولة الأولى.

ويسعى منتخب جنوب أفريقيا لمواصلة تفوقه على منتخب ناميبيا، بعدما فاز عليه 4 / 1 و1 / صفر في دور المجموعات بنسختي المسابقة عامي 1998 ببوركينا فاسو و2019 في مصر على الترتيب.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت للحديث عن المباراة: "إننا لا نستطيع ارتكاب نفس الأخطاء الماضية، نتوقع مباراة صعبة أمام منتخب ينشط معظم لاعبيه في دوري جنوب أفريقيا".

أضاف المدرب الفائز بأمم أفريقيا 2017 مع منتخب الكاميرون: "شعرنا بخيبة أمل كبيرة بعد الهزيمة أمام مالي، لأننا لم نلعب مباراة سيئة. الشيء الوحيد الذي لا يمكننا فعله أمام ناميبيا هو تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبناها أمام مالي. يمكننا لعب مباراة جيدة في الشوطين الأول والثاني".

أوضح المدرب المخضرم في تصريحاته التي أبرزها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف): "سيكون لديهم معنويات وسيكونون متحمسين أكثر، لذلك نتوقع مباراة جيدة، نحن نعمل بجد ونستعد وفقا لذلك لمباراة صعبة".

ستكون أي نتيجة من غير الفوز بالنسبة لجنوب أفريقيا بمثابة تعقيد لوضعيتهم أكثر، ودخولهم في حسابات التأهل، في حين، سيكون الانتصار بالنسبة لمنتخب ناميبيا في حال تحقيقه، بمثابة دخول التاريخ، بما أنهم سيتأهلون إلى دور خروج المغلوب من المنافسة، لأول مرة بعد ثلاث محاولات لم يكتب لهم النجاح فيها.