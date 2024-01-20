ليفربول: نتمنى أن يعود صلاح بقوة سريعا

أعرب نادي ليفربول الإنجليزي عن تمنيه عودة نجمه وقائد منتخب مصر محمد صلاح سريعا من الإصابة التي لحقت به في مواجهة غانا بكأس أمم أفريقيا 2023.

قال ليفربول عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد صلاح تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية وسوف يغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، مواجهة كاب فيردي في دور المجموعات ولقاء دور الـ 16 في حالة تأهل الفراعنة".

أضاف ليفربول:" نتمنى أن يعود صلاح بقوة سريعًا".

تعرض محمد صلاح لإصابة في نهاية الشوط الأول من مباراة غانا غادر على أثرها اللقاء، ليتأكد غيابه لاحقا عن المباراتين المقبليتن للمنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا.