3 إصابات جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة على مواطنين في رفح الفلسطينية



أصيب اليوم الاثنين، 3 مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة، جراء إلقاء طائرة إسرائيلية مسيرة «كواد كابتر» قنبلة على مواطنين في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل «وفا» نقلا عن مصدر طبي، بوصول 3 إصابات إلى مستشفى الأوروبي بخان يونس جراء انفجار قنبلة ألقتها «كواد كابتر» أثناء تفقد المواطنين منازلهم بالقرب من المناطق العازلة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب إعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

ومنذ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.