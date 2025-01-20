نقيب الموسيقيين يصدر قرارًا بذبح عجول وتوزيع لحومها على الأعضاء

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، قرارًا بضرورة مساندة الموسيقيين غير القادرين وأصحاب المعاشات والأرامل.

وقد اجتمع الفنان مصطفى كامل مع الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، وخالد بيومي، أمين الصندوق وإدارة الحسابات، وأبلغ الحاضرين بأن ما حققته نقابة الموسيقيين من موارد يجب أن ينعكس دائمًا بشكل إيجابي على أعضاء النقابة من غير القادرين وكبار السن وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى الأرامل.

كما وجه بضرورة أن يشعر الموسيقيون بأن نقابتهم ستظل دائمًا بجانبهم، أمامهم وخلفهم، في كل الظروف والمناسبات.

وتطرق الحديث من جانب أحد الحاضرين لهذا الاجتماع إلى أن هناك مبالغ طائلة سوف يتم إنفاقها وضخها خلال أيام بحلول شهر رمضان الكريم، وجاء رد مصطفى كامل بعبارة واضحة وهي (خير الموسيقيين للموسيقيين) وإن توفيق الله لنا خلال عامين قد فاق ما كنت أحلم به وما أتمناه، بفضل الله أولاً وأخيراً ثم بدعوات الموسيقيين البسطاء والأرامل والأيتام وزملاء المهنة أصحاب المعاشات.

واختتم الجلسة بإصدار قرار بذبح عدد من العجول وتوزيع اللحوم بالقاهرة والمحافظات.

ويواصل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، سعيه لتحقيق المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، من أجل تلبية كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية من أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق رغباتهم.

كما يسعى للتأكد من حصول كل موسيقي على حقوقه، سواء كانوا أصحاب معشات أو مرضى أو غيرهم. هذا ما لم يحدث من قبل في عهد النقابة، وهو ما يواصل العمل على تحقيقه خلال فترته الأخيرة.