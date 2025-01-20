كيف كان ثاني أيام وقف إطلاق النار؟

شهد اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بعض الخروقات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق من قطاع غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية نيرانها تجاه ساحل رفح في منطقة المواصي دون تسجيل إصابات، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما أطلق جنود الاحتلال النار شرق خان يونس أكثر من مرة.

وظلت طائرات الاستطلاع تدوي في سماء قطاع غزة خاصة جنوب القطاع لتغيب مجددا في ساعات الصباح الذي كان هادئا. ولم تسجل أية غارة إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.

ويشيع الفلسطينون جثامين ٧٩ شهيدا منهم ٢١ مجهولي الهوية.

ومن المقرر تشييع عدد من مقاتلي القسام الذين استشهدوا في المواجهة مع الاحتلال في رفح بينهم قائد كتيبة يبنا.

وتواصل فرق الدفاع المدني تحييد الأجسام المشبوهة من مخلفات الاحتلال وفتح الطرق رئيسية في مدينة رفح.

من جهته، أعلن الدفاع المدني في غزة أنه بعد أن أجبر جيش الاحتلال في مايو الماضي طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية في شمال قطاع غزة على ترك عملهم والنزوح إلى جنوب غزة، واحتجازه جميع مركباتهم بالقرب من مقبرة بيت لاهيا، دمّر كل هذه المركبات وجعلها كومة من الحديد، ليفرغ بذلك شمال القطاع من خدمات الدفاع المدني والخدمات الطبية.