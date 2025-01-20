مكتب مكافحة الفساد بكوريا الجنوبية يدرس إحضار الرئيس المعزول سوك يول إلى المكتب بالقوة

قالت هيئة مكافحة الفساد التي تحقق بشأن فرض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول للأحكام العرفية، إنها تدرس إحضار يون لمكتبها بالقوة بسبب تكرار عدم تعاونه مع التحقيقات.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية، أن مسئولا بمكتب التحقيق في الفساد مع كبار المسئولين أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حيث قال إن يون رفض المثول للتحقيقات مرتين منذ أن تم وضعه قيد الاحتجاز الاحتياطي أمس الأحد.

وقال المسئول، إنه على الرغم من أن المكتب لم يستثن تماما احتمالية زيارة مركز الاحتجاز لاستجواب يون هناك، فإنه يدرس إحضاره بالقوة للمكتب بسبب الحاجة الماسة للاستجواب وجها لوجه.

وقال المكتب، إن يون سيبقي قيد الاحتجاز حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل بناء على مذكرة الاحتجاز الاحتياطي الحالي، كما يمكن تمديد فترة الاحتجاز حتى السابع من فبرير المقبل بعد موافقة المحكمة.