أدى دونالد ترامب، مساء الاثنين (بتوقيت القاهرة) اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة.

ترمب يتعهد بـ"البدء فوراً" في إصلاح النظام التجاري

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بـ"البدء فوراً في إصلاح النظام التجاري، لحماية العمال والأسر الأميركية" بصفته الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وقال ترامب، خلال خطاب تنصيبه: "سنفرض تعريفات جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا، ولهذا الغرض، نعمل على إنشاء مصلحة الإيرادات الخارجية لجمع التعريفات والرسوم والإيرادات".

وأضاف أن هذا سيجلب "كميات هائلة من المال" إلى خزينة البلاد من مصادر أجنبية.

سأرسل رواد فضاء إلى المريخ

وتعهد ترامب بإنه سيرسل رواد فضاء إلى المريخ، وسط تصفيق الحضور، بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك، الذي تهدفه شركته "سبايس إكس" لتحقيق هذا الهدف.

سأغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا

وقال إنه سيغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، في أول قراراته التنفيذية داخل البيت الأبيض.

سنعيد قناة بنما إلى الولايات المتحدة

وأشار إلى إن إدارته ستعيد قناة بنما إلى الولايات المتحدة، زاعماً أن الآلاف من العمال الأميركيين فقدوا حياتهم خلال بناء هذه القناة الاستراتيجية.

واعتبر ترامب أن الصين هي التي تتولى قناة بنما، مضيفاً أنه "يجري فرض رسوم مبالغ فيها على السفن الأميركية التي تمر من خلالها"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري

ويعتبر البنميون يوم 31 من ديسمبر عيداً وطنياً له قدسيته ومكانته حيث استلمت بلادهم في مثل هذا اليوم قبل 25 عاماً إدارة قناة بنما بشكل كامل من الولايات المتحدة.

سأعلن الهجرة غير الشرعية حالة طوارئ وطنية

قال الرئيس الأمريكي، بعد أداء اليمين، إنه سيعلن الهجرة غير الشرعية حالة طوارئ وطنية، وسيرسل قوات إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأضاف ترامب، في خطاب تنصيبه، إنه سيعيد العمل بسياسة "البقاء في المكسيك" كجزء من حملة صارمة شاملة على الهجرة.