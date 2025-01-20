شوبير يعلن وفاة ميمي الشربيني

أعلن أحمد شوبير، الإعلامي بقناة الأهلي وفاة ميمي الشربيني، نجم التعليق السابق، عن عمر يناهز 87 عامًا.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ورحل أيقونة التعليق العظيم ميمي الشربيني.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد محمد عبد اللطيف، الشهير بميمي الشربيني من مواليد 26 يوليو 1938، وهو لاعب كرة قدم سابق ومعلق رياضي شهير، وسبق له اللعب للنادي الأهلي أكثر من 14 عامًا كما لعب لمنتخب مصر العسكري.

وبدأ ميمي الشربيني مشواره باللعب في صفوف النادي المصري القاهري في 1953، وانتقل للنادي الأهلي في 1957، ولعب لصفوفه حتى اعتزاله موسم 1970 - 1971، وتُوج بدرع الدورى 4 مرات وكأس مصر 3 مرات، كما تولى تدريب منتخب الإمارات في عام 1975، ونادي غزل دمياط.