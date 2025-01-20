رئيس الصين يعرب عن استعداده للعمل مع نظيره اللبناني لتطوير العلاقات بين البلدين

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن استعداده للعمل مع نظيره اللبناني جوزف عون لتطوير علاقات الصداقة بين البلدين، وذلك في رسالة تهنئة وجهّها إلى عون اليوم الإثنين، نقلها إليه سفير الصين لدى لبنان تشيان منجيان.

واستقبل عون "سفير الصين لدى لبنان تشيان منجيان الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الصيني تشي جين بينج تضمنت التهنئة بانتخابه رئيسا للجمهورية".

وقال الرئيس الصيني في رسالته " إنني أولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات الصينية اللبنانية، مستعدا للعمل معكم سويا على تطوير علاقات الصداقة القائمة بين الصين ولبنان وتدعيم التعاون المتبادل بينهما في كافة المجالات، بما يخدم الشعبين بصورة أفضل".

وأضاف "تربط الصين ولبنان الصداقة التاريخية. وتحافظ العلاقات بين البلدين على زخم جيد من التطور في السنوات الأخيرة، حيث تتعزز الثقة المتبادلة بينهما على الصعيد السياسي وتتعمق الصداقة بين الشعبين".

وأشار إلى أن الجانب الصيني سيواصل " كالمعتاد دعمه الثابت للجانب اللبناني في الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها، ويواصل تقديم ما في وسعه من المساعدة للجانب اللبناني في تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب".

من جهته أكد عون "حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة".

وكان المجلس النيابي، انتخب في التاسع من يناير الحالي جوزف عون رئيساً للجمهورية بأكثرية 99 صوتاً، من أصل 128 صوتاً من أصوات النواب، بعد شغور في موقع الرئاسة دام سنتين وأكثر من شهرين.