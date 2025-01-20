بلدية غزة: ما يزيد على 70% من طرق مدينة غزة دمرت بالكامل

قالت بلدية غزة، اليوم الاثنين، إن أكثر من 70% من طرق مدينة غزة دمرت بالكامل.

وأشارت البلدية الى أن أولويات المرحلة الأولى تتمثل في: إعادة الحياة إلى المدينة، وتأمين الخدمات، وإعادة فتح الشوارع.

ودعت المنظمات الدولية ذات الاختصاص إلى التعاون وتقديم الخدمات والأدوات، موضحة أنها قدمت قائمة بالاحتياجات إلى المنظمات الدولية ذات الصلة.

وذكرت أن المياه مقطوعة عن نحو 60% من سكان مدينة غزة قائلة إن إجراءات الإنقاذ مرتبطة بدخول المساعدات الفنية وأدوات الصيانة.

ولفتت إلى ضرورة السماح بإدخال كميات وفيرة من الوقود.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب إعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

ومنذ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.