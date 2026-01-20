وزير الصحة يشهد شراكة جديدة مع جامعة MSA لتأهيل كوادر الوزارة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لتنمية الكوادر البشرية ودعم الابتكار في الإدارة الحكومية، مع تركيز خاص على التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ووقّعت المذكرة منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة، وأحمد رضا، مدير مركز التعلم المستمر بالجامعة.

وحضر التوقيع من الجانب الحكومي الدكتور محمد عبدالوهاب، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أحمد الجوهري، مستشار الوزير للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر، فيما حضر من الجانب الجامعي الدكتور نادر البُكل، رئيس الجامعة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المذكرة تهدف إلى تطوير التعاون في عدة محاور رئيسية تشمل: توسيع نطاق برامج التدريب لتنمية رأس المال البشري وصقل المهارات القيادية والشخصية، وتنظيم فعاليات وأنشطة تدريبية واستشارية متخصصة، وتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية متقدمة تتضمن دبلومات مهنية وبرامج ماجستير مصممة وفق احتياجات القطاع الصحي الحكومي.

كما تشمل الأهداف تحديد الاحتياجات التدريبية ذات الأولوية، وتوفير الخبراء والمدربين المؤهلين، وتقديم دعم فني متخصص في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عبر برامج مكثفة، مع منح شهادات معتمدة في نهاية كل برنامج.

وأضاف أن المذكرة تنص أيضًا على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المجانية انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للطرفين، ودعم خطط الوزارة في تطوير الكوادر.

ولضمان متابعة التنفيذ الفعّال، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة التوصيات وتطوير آليات التعاون المستمر. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء كوادر صحية مؤهلة تكنولوجيًا وقياديًا، قادرة على مواكبة التطورات العالمية في قطاع الإدارة الصحية والابتكار الرقمي.