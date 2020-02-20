مصلحة الضرائب: تحصيل الضريبة على الممول من حسابه فى بنك واحد

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب: إن المصلحة تنسق مع البنك المركزى بشأن تجنيب الضريبة المستحقة من حساب الممول فى بنك واحد فقط وليس من جميع حساباته بالبنوك المختلفة، لمنع تكرار تجنيب المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب، استجابة لشكاوى بعض المستثمرين بقيام بعض البنوك بتجنيب الضريبة المستحقة فى أكثر من بنك، وفقا لبيان الصلحة، أمس الأربعاء.

وأوضح عبدالقادر، أن وزارة المالية والمصلحة تسعيان لحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب، من خلال دراسة أى معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادى.

وأشار إلى تقديم المساندة لجعل بيئة الاستثمار جاذبة للمستثمرين، من خلال تحقيق منظومة ضريبية متطورة ومميكنة للتيسير على الممولين وتسهيل جميع الإجراءات أمامهم لتوفير الوقت والجهد.

وبحسب البيان فإن وزارة المالية اتفقت مع البنك المركزى، للحجز على أرصدة الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب، بقيمة المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول ومن بنك واحد فقط.



