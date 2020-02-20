الصحفيون العرب يبحثون في القاهرة تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع حرية الصحافة بالعالم العربي

يعقد المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب اجتماعاته بمقره بالقاهرة يومي 22-23 فبراير الجاري، حيث يبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين والمخاطر التي تهدد الصحافة الورقية.

ويبحث جدول أعمال المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب أيضا الأوضاع السياسية في العالم العربي والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء، كما سيبحث المكتب موضوع انضمام نقابة الصحفيين في جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد، بعد استكمال كافة الشروط الواجب توفرها في أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.