مسؤول عسكري روسي: الاستفزازات بين روسيا وأمريكا بسوريا ستستمر

قال الرئيس السابق للإدارة العامة للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية الجنرال ليونيد إيفاشوف إن الاستفزازات بين الجانبين الروسي والأمريكي ستستمر.

وأضاف المسؤول العسكري الروسي السابق رفيع المستوى- معلقا علي حادث وقع مؤخرا بين مدرعتين عسكريتين روسية وأمريكية، على الطريق M4 شمال شرقي سوريا، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الخميس- إن "مثل هذه الحوادث بين القوات الروسية والأمريكية ستستمر، لكنها لن تتحول إلى مواجهة مفتوحة"، متابعا : "بمثل هذه الاستفزازات الصغيرة سيحاول العسكريون الأمريكيون دعم مستوى التوتر في سوريا، وهم ليسوا معنيين في استقرار الوضع بالكامل، حيث ستكون روسيا في مقدمة جهود التسوية".

وأظهر فيديو وثق حادث ناقلة جند أمريكية ثقيلة، وهي تمنع عربة روسية مدرعة من طراز "تايغر" تسير بسرعة أكبر من اللازم لتجاوزها، في جانب الطريق الإسفلتي، وتجبرها على التوقف.