قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 فلسطينيا من محافظات مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال، في القدس، مواطنا من بلدة العيزرية، وآخر من بلدة عناتا، واثنين من العيسوية، وشابا من حي السويح في بلدة سلوان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي الخليل.. اعتقلت قوات الاحتلال، شابا وشابة من بلدتي حلحول وشابة من دير سامت، كما اعتقلت في سلفيت، شابا من بلدة ديراستيا بعد أن داهمت منزل ذويه.. وفي رام الله، اعتقلت شقيقين من بلدة بيت ريما، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال طريقا مؤديا إلى برية بلدة السواحرة الشرقية الواقعة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عضو بلدية السواحرة يونس جعفر إن سلطات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسي من جهة بلدة السواحرة، المؤدي إلى البرية ومنعت المواطنين من التنقل عبره، مضيفا أن هذا الإجراء يأتي في إطار التضييق على المواطنين وللاستيلاء على أراضي البرية، وفصل بلدة السواحرة عن محيطها.