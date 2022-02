الرئيس الأوكراني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه تناول مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، الوضع الأمني الحالي في كييف والقصف الاستفزازي الجديد من روسيا.

وأضاف زيلينسكي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أن بلاده تؤيد تكثيف عملية السلام، والاجتماع العاجل لمجموعة الاتصال الثلاثية، إضافة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

