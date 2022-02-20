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الرئيس الأوكراني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مع روسيا

هديل هلال
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 4:16 م | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 4:16 م

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه تناول مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، الوضع الأمني الحالي في كييف والقصف الاستفزازي الجديد من روسيا.

وأضاف زيلينسكي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أن بلاده تؤيد تكثيف عملية السلام، والاجتماع العاجل لمجموعة الاتصال الثلاثية، إضافة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

وصرحت باريس بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد محادثة مماثلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، حسبما نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم الأحد، أن الاتصال الهاتفي مع الرئيس بوتين استمر ساعة و45 دقيقة.


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