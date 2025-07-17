أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للمرة الأولى، اليوم الخميس، بأن بلاده شهدت إخفاقات وخروقًا أمنية في الحرب ضد إسرائيل، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بزشكيان قوله في اجتماع لمجلس الوزراء في طهران: "يجب تحليل ومعالجة أوجه القصور الأمنية التي اتضحت خلال الحرب".

وخلال الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل واستمرت 12 يوما، قُتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين رفيعي المستوى في مساكنهم الخاصة.

وبالإضافة إلى المنشآت العسكرية والنووية، تعرضت أهداف غير معروفة نسبيا للهجوم أيضا.

وأمس الأربعاء، أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي أن الحرب الإسرائيلية التي جرت في يونيو الماضي كانت تهدف للإطاحة بنظام الحكم في طهران، مشددا على أن بلاده مستعدة للرد على أي هجوم يستهدفها بشكل أقوى.

وقال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن "الحرب الإسرائيلية هدفت إلى الإطاحة بالحكم في إيران".