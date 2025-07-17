ترامب: كوكاكولا وافقت على استخدام سكر القصب في منتجاتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن شركة كوكاكولا وافقت على استخدام السكر الطبيعي من قصب السكر بدلًا من شراب الذرة عالي الفركتوز في منتجاتها بالولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، خلال منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "تحدثتُ إلى كوكاكولا بشأن استخدام السكّر الطبيعي المُستخرج من قصب السكّر في الكولا في الولايات المتحدة، وقد وافقت"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابع: "أود أن أشكر جميع العاملين في كوكاكولا. سيكون ذلك قرارا صائبا جدا من جانبهم – سترون ذلك. إنه ببساطة أفضل".

وبينما تستخدم الشركة العملاقة السكروز في أوروبا، يتناول المستهلكون الأمريكيون شراب الذرة عالي الفركتوزالمُضاف إلى المشروبات الغازية.

وقالت الشركة الأمريكية، خلال بيان عبر موقعها الإلكتروني: "نقدّر حماسة الرئيس ترامب لعلامتنا التجارية الشهيرة".

وقد يؤثر قرار كوكاكولا على منتجي الذرة في ما يُعرف بـ"كورن بيلت"، وهي منطقة في الوسط الغربي تضمّ قاعدة كبيرة من مؤيدي ترامب.

**شراب الذرة

وبحسب "رويترز"، انتشر استخدام شراب الذرة عالي الفركتوز على نطاق واسع في الولايات المتحدة خلال سبعينات القرن الفائت، بفضل الدعم الحكومي لمزارعي الذرة والتعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على قصب السكّر.

ويتألّف شراب الذرة عالي الفركتوز والسكروز من الفركتوز والجلوكوز، إلا أنّ تركيبتيهما مختلفة، فشراب الذرة عالي الفركتوز يحتوي على الفركتوز والجلوكوز الحر (جزيئات الجلوكوز غير مرتبطة كيميائيا بمركبات أخرى) بنسب متفاوتة، بينما يرتبط هذان السكريان كيميائيا في السكروز.

ولا يبدو أنّ هذه الاختلافات الهيكلية تؤثر بشكل كبير على الصحة. وفي العام 2023، أظهرت دراسات سريرية عدم وجود فرق كبير بين شراب الذرة عالي الفركتوز والسكروز لناحية تأثيرها على زيادة الوزن أو صحة القلب.

ويتمثل الفرق الملحوظ الوحيد في ارتفاع مؤشر الالتهاب لدى الأشخاص الذين يستهلكون شراب الذرة عالي الفركتوز.