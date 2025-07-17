روسيا: يجب اكتمال عملية تبادل الجنود الأسرى قبل الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا

قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الخميس، إن موسكو تنتظر مقترحات من أوكرانيا لتحديد موعد لمفاوضات سلام جديدة بين البلدين.

وأكد بيسكوف في تصريحات صحفية من العاصمة موسكو، ضرورة اكتمال عملية تبادل الجنود الأسرى قبل الجولة الثالثة من المفاوضات المقرر عقدها مع أوكرانيا.

وأشار إلى أن موسكو تواصل المحادثات مع أوكرانيا عبر رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المباشرة بإسطنبول فلاديمير ميدينسكي.

وتابع بيسكوف: "نجري محادثات مباشرة مع ممثلي نظام كييف، وهناك محادثات مباشرة تُجرى في إطار جهود الوساطة الأمريكية".

وشدد على أن عمليات تبادل الجنود الأسرى مع أوكرانيا مستمرة، وقال: "لا تزال هناك عملية تبادل يجب استكمالها، ويجري التوصل إلى اتفاقيات إضافية لتنفيذ ما اتُفق عليه في الجولة الثانية".

ولفت إلى أن التفاصيل المتعلقة بالجولة الثالثة سيتم التشاور فيها بعد عمليات تبادل الأسرى، مضيفًا: "سيتعين علينا اتخاذ قرار لاحق؛ ما زلنا ننتظر مقترحات من أوكرانيا. وفي الجولة الثالثة، سنبحث مسودات مذكرات التفاهم التي تبادلناها سابقًا".

وفي 2 يونيو الماضي، استضافت مدينة إسطنبول جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقب جولة أولى في 16 مايو الفائت، وأسفرت الثانية منهما عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6000 جندي أوكراني مُجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاما.

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.