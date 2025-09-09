نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ صباح الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، 43 مهمة متنوعة شملت إطفاء وإنقاذ وإسعاف، إضافة إلى مهام أخرى.

ففي محافظة الشمال، انتشل الدفاع المدني شهيدًا نتيجة استهداف مجموعة من المواطنين قرب برج الأندلس لعيادة الشيخ رضوان، كما نقل إصابة إثر استهداف منزل عائلة الحصري بمخيم الشاطئ.

أما في محافظة غزة، فقد تمكنت الطواقم من إطفاء حريق داخل مبنى التنمية بعد استهداف عمارة الرؤيا قرب الجامعة الإسلامية، وإطفاء حريق آخر في منزل عائلة الهندي قرب ميدان فلسطين.

كما انتشل الدفاع المدني شهيدًا من منزل عائلة الضعيفي قرب ماركت عطال بشارع اليرموك، ونقل إصابتين نتيجة استهداف منزل عائلة الحصري، إضافة إلى نقل أربع إصابات بعد استهداف مجموعة من المواطنين قرب مطعم مهران بحي الشيخ رضوان، ونقل إصابة سابقة إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

وفي المحافظة الوسطى، تفقدت الطواقم حريقًا في مصنع لإنتاج السولار المحلي دون تسجيل إصابات، ونقلت بعض الإصابات السابقة إلى مستشفيي الأقصى والعودة لتلقي العلاج.

في محافظة خان يونس، نقلت الطواقم إصابة سابقة إلى مستشفى ناصر، ونقلت عدة إصابات نتيجة استهداف مجموعة من المواطنين قرب الحي الياباني.

أما في محافظة رفح، فقد انتشل الدفاع المدني شخصًا سقط في بئر بمنطقة روني ونقله إلى المستشفى بحالة جيدة، ونقل إصابة من منتظري المساعدات في شارع الليمون إلى المستشفى البريطاني، بالإضافة إلى نقل إصابة سابقة إلى مستشفى ناصر، وتفقد استهداف قرب مسجد معاوية دون إصابات، ونقلت فتاة أصيبت بجروح طفيفة إثر سقوط خزان مياه عليها.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني استمرار طواقمها في جهود الإنقاذ والإخلاء رغم صعوبة الوصول إلى مناطق الاستهدافات والقصف المستمر.



