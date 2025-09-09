نيويورك تايمز تحقق في صحة توقيع ترامب على رسالة فاضحة لجيفري إبستين

وصف البيت الأبيض رسالة عيد ميلاد فاضحة إلى رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين تتضمن ما بدا أنه توقيع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "مزيفة"، غير أن تحقيقا أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يُظهر أن التوقيع يتشابه مع توقيعات سابقة لرسائل شخصية من ترامب.

وكان إبستين قد أدين بالاعتداء جنسيا على الأطفال، والاتجار الجنسي بقاصرات، وتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض، وعُثر عليه منتحرا في زنزانة عام 2019.

ونشر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للاتصالات، تايلور بودويتش عدة صور حديثة لتوقيع الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي لإثبات أن التوقيع على الرسالة الفاضحة "مزيف".

لكن الصحيفة الأمريكية ذكرت أن توقيع ترامب المتموج، الذي وصف سابقا بأنه يشبه جهاز قياس الزلازل، قد تطور على مر السنين، موضحة أن هناك فرقا واضحا بين التوقيعات في الوثائق التي نشرها بودويتش وتوقيع بطاقة عيد ميلاد إبستين، وهو أن البطاقة موقعة بالاسم الأول فقط لترامب، وهو أمر اعتاد عليه في الرسائل الشخصية.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن عدة رسائل كتبها ترامب إلى مسئولين في مدينة نيويورك بين عامي 1987 و2001 تُظهر أنه كان يوقع باسمه الأول فقط، وهذه التوقيعات تتطابق بدرجة كبيرة مع نسخة الاسم الأول فقط من توقيع ترامب على الرسالة لإبستين.

وتابعت أن أحد أوجه التشابه الواضحة هو أن جميعها تتضمن امتدادا طويلا (خط أفقي) بعد الحرف الأخير "d" من اسمه الأول "دونالد". ولم يكن عادة يضيف مثل هذا الامتداد عند التوقيع بالاسم الأول واسم العائلة معا.

وقد حصلت "نيويورك تايمز " على نسخ من هذه الرسائل قبل عدة سنوات من الأرشيف الرسمي لمدينة نيويورك الخاص بعهدي العمدة رودي جولياني وإدوارد كوتش. وقد جرى استخراج الرسائل أثناء البحث لمقالات الصحيفة، وكذلك لأغراض البحث في كتاب ألفه مراسلا الصحيفة روس بويتنر وسوزان كريج.