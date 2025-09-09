قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 شهيدًا و 223 إصابة جديدة.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,605 شهداء و163,319 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

ولفتت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي حتى اليوم بلغت 12,059 شهيدًا و51,278 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 14 شهيدًا و37 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,444 شهيدًا وأكثر من 17,831 إصابة.

وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة تواصل تسجيل المزيد من حالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال، في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء.