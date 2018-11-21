البنتاجون: في حالة غزو أوكرانيا ستتحرك قوة قتالية كبيرة سريعا لاحتلال كييف

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، من أن أوكرانيا قد تشهد "كمية ملحوظة من القوة القتالية تتحرك سريعا للغاية لاحتلال كييف" إذا قررت روسيا غزو البلاد.

وأشار أوستن، في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن المجتمع الدولي ينبغي أن "ينظر إلى ما يقبع على الجانب الآخر من الحدود الأوكرانية" وذلك لإدراك نوع القوة التي ستستخدمها روسيا في حالة غزوها لأوكرانيا.

وتابع وزير الدفاع قائلا: "فيما يخص نوعية الأشياء التي قد تحدث (من هجمات)، فإنه على المرء فقط أن ينظر إلى ما يوجد على الجانب الآخر من الحدود الأوكرانية"، مشيرا بالتحديد إلى ما تم رؤيته من دبابات وعربات مدرعة ومدفعية وقوات صاروخية، واصفا بالوضع بأنه "محتمل أن يكون خطيرا للغاية".

وقال أوستن إنه "إذا استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مثل هذه القوة القتالية، بكل تأكيد ستؤدي إلى خسائر هائلة بين المدنيين، ما سيخلق بدوره مأساة للأسف فيما يخص تدفق للاجئين والنازحين".

وعند سؤاله عن احتمالية أن يكون بوتين يُخادع دول الغرب، قال أوستن: "لا أعتقد ذلك، ولا أصدق أنها خدعة، أعتقد أنه حشد الأنواع الصحيحة من القوات، النوعيات التي قد تحتاجها لشن غزوا ناجحا".