انتظام الدراسة في بداية الفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس الإسكندرية

انتظمت الدراسة اليوم الأحد، في بداية الفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس محافظة الإسكندرية ذات الفترتين "الصباحية والمسائية"، وذلك وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية كاملة.

ووجه وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية الدكتور محمد سعد، في بيان له، مديري عموم الإدارات باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية، وحظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور، وتكثيف عمل غرف العمليات بالإدارات التعليمية الثمانية، والالتزام بالبرنامج الزمني الوارد من الوزارة للأنشطة التربوية والبطولات والمسابقات المختلفة، وتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ونشر ملصقات توعوية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلبة وعائلاتهم وجميع القائمين على العملية التعليمية.