محافظ القليوبية يتابع إزالة آثار الأمطار بعدد من المدن

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائية؛ وذلك للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، التي وقعت أمس تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، حيث تم المرور على مدن بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة وخاصة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا الأحد.

واطمئن المحافظ، على عملية شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة، وعلى امتداد الطريق الزراعي وعلى أنفاق المحافظة، حيث تفقد (نفق الإشارة وشعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها، موجها باستكمال توزيع صناديق القمامة الموجودة أمام مجلس المدينة على الأماكن الأخرى الأكثر احتياجا بالمدينة.

كما وجه بالانتهاء من ترميم مدخل نفق سعد زغلول، وترميم أي حفر بالمدينة، وتفقد نفق الشموت، موجها بإزالة تراكمات القمامة أسفل الكوبري لتهيئة الشارع للشركة المنفذة لاستكمال التطوير.

فيما تفقد الهجان، نفق الحدادين ومزلقان زكي بمركز ومدينة طوخ وقرية كفر أبو جمعة بقليوب ونفق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة)، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة.

ويذكر أنه تم دفع 60 معدة من شركة مياه الشرب، بالإضافة إلى عربات الكسح التابعة للوحدات المحلية موزعة على كافة أنحاء المحافظة، مشددا على رؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى، من بداية الموجة مع ضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الأمطار، وتوفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار.

وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.