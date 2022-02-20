أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة ميدانية تفقدية لعدد من المدارس؛ لمتابعة بدء الفصل الدراسي الثاني، وانتظام سير العمل.

وفوجئ المحافظ بانخفاض نسبة حضور الطلبة في اليوم الأول من بدء الفصل الدراسي الثاني، خاصة بين طلاب الصف الثالث بمدرسة القناة الإعدادية بنين في حي الشرق، حيث حضر فقط 11 طالبا من إجمالى 652 مقيدين بالمدرسة، بينما حضرت 10 طالبات من 425 طالبة بمدرسة القناة الإعدادية للبنات في حي العرب، وعلق على ذلك قائلا: "طلبة المدارس نايمة في البيت رغم أن الجو كويس".

وأشار المحافظ إلى أن طالب الصف الثالث الإعدادى الذى يتجاوز أيام الغياب ليس له رقم جلوس لامتحان نهاية العام الدراسي، وقرر منع الإجازات المرضية للمدرسين إلا بعلمه.

وطالب المحافظ، أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بحصر عدد المدرسين الحاصلين على إجازة بدون راتب والحاصلين على إجازات مرضية، وتقرير يومي بنسبة حضور الطلاب والمدرسين.

كما لاحظ المحافظ ارتفاع نسبة غياب طلاب الصف السادس الابتدائي بمدرسة أشتوم الجميل، حيث حضر 6 طلاب فى الفصل من أصل 52.