أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن مؤتمر المانحين الدولي لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا سيعقد في السادس عشر من شهر مارس المقبل.

وأضاف بيلستروم -حسبما أفاد تلفزيون (تي آر تي وورلد) التركي، اليوم الاثنين- أن مؤتمر المانحين، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية والحكومة السويدية التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير الماضي لمدة ستة أشهر، سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

كان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 فبراير الجاري، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة؛ ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين، وارتفعت حصيلة القتلى جراء كارثة الزلزال في البلدين إلى قرابة 47 ألف شخص.