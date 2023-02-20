وزير التنمية المحلية يشهد اصطفاف المعدات الجديدة لدعم منظومة المخلفات بالمنوفية

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اصطفاف المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك بمقر أرض الاصطفاف بحى شرق شبين الكوم.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والسياسات العامة، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة.

ومن جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تدعيم منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنوفية بـ(25) معدة جديدة بتكلفة إجمالية (64) مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وأوضح محافظ المنوفية، أن المعدات الجديدة ضمت (13) سيارة رش وشفط مجهزة بسعة 4 أمتار مكعبة، (5) سيارات قلاب حمولة 10 أطنان، و(7) سيارات قلاب حمولة 20 طنا، وجارى توريد 2 سيارة برج كهرباء، مضيفا أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع بالمحافظة خلال عام 2020 تضم (15) معدة، كوحدة مركزية للدفع الفوري بمعداتها لرفع تراكمات المخلفات البلدية بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى رفع مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشار إلى أنه جاري إعداد تصور لإنشاء "وحدة خاصة لسيارات الرش والشفط" وإعداد هيكل إداري تابع لها علي غرار "وحدة التدخل السريع" حتى تكون على أتم استعداد للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيء وشفط تجمعات مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

وأكد حرصه على إدماج القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى إدارة المخلفات البلدية، حيث تم توقيع عقد تقديم وتلقي خدمات الجمع المنزلى والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم، وذلك من خلال إحدى الشركات المتخصصة في جمع ونقل المخلفات البلدية من المنبع بالمناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية.