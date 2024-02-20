تتصاعد تحذيرات من سياسيين إسرائيليين ومن جهات دولية حيال العواقب التي سيخلفها قرار وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال، بإغلاق المسجد الأقصي خلال شهر رمضان المقبل؛ ليعيد إلى الأذهان ذكرى 5 حوادث تاريخية أصابت دولة الاحتلال كردة فعل جراء الاعتداءات على الأقصى.

وتستعرض "الشروق"، 5 جرائم إسرائيلية في المسجد الأقصي تبعتها ردود فعل عنيفة أصابت دولة الاحتلال بالفوضى.

- مذبحة القدس والرد مصري

ذكرت المؤسسة الفلسطينية للدراسات أن حرس الحدود الإسرائيلي ارتكب مذبحة في المرابطين داخل المسجد الأقصى في صباح يوم ٨ أكتوبر ١٩٩٠؛ إذ أطلق ٢٠ شرطيا إسرائيليا النار على المصليين ليستشهد ٢١ فلسطينيا وإصابة ١٥٠ آخرين.

وتلقت دولة الاحتلال الرد على المذبحة بعد شهر ونصف، في نهاية نوفمبر، على يد مجند مصري يدعى أيمن حسن والذي قام وفقا لنيويورك تايمز خلال عملية معروفة برأس النقب باجتياز الحدود المصرية والاشتباك مع سيارة جيب للاحتلال وحافلتين، وتمكن من قتل ٢١ جنديا إسرائيليا.

- هبة النفق

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أنه في ٢٥ سبتمبر ١٩٩٦، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصي لفتح باب أحد الأنفاق التي حفرها الاحتلال للوصل بين حائط البراق والمسجد الأقصي ما أثار موجة غضب عارمة عرفت بهبة النفق.

وأضافت الوكالة أنه خلال الأيام اللاحقة قامت الشرطة الفلسطينية بالقبض على ٤٠ جنديا إسرائيليا في نابلس بينما خرجت مظاهرات عارمة في الضفة الغربية وقطاع غزة تخللها رشق قوات الاحتلال بالحجارة لتسفر عن مقتل ١٥ إسرائيليا واستشهاد ٦٣ فلسطينيا.

- تدنيس شارون للأقصي والانتفاضة

أفادت وكالة يورو نيوز الأوروبية بأنه في سبتمبر ٢٠٠٠، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون مع ٢٠٠٠ من جنود الاحتلال باقتحام المسجد الأقصي ما أثار موجة تظاهرات عارمة تصاعدت حدتها لتتحول للانتفاضة الثانية.

وأضافت الوكالة أن الانتفاضة المعروفة بانتفاضة الأقصي، استمرت ٥ سنوات وأسفرت عن مقتل ١١٠٠ إسرائيلي وجرح ٤٠٠٠ آخرين، وفي المقابل استشهد نحو ٤٤٠٠ فلسطيني وأصيب ٤٩ ألف آخرين.

- منع الصلاة بالأقصي واشتباكات ٢٠١٧

وشهد يوليو ٢٠١٧ أول واقعة من نوعها خلال نصف قرن مضى، يتخللها منع الصلاة في المسجد الأقصي وإغلاقه وذلك عقب عملية لـ٣ مقاومين قرب المسجد الأقصي، أسفرت عن مقتل ٣ من شرطة الاحتلال وفق التايمز العبرية.

تبع قرار الاحتلال بإغلاق الأقصي، موجة تظاهرات عارمة بالضفة وقطاع غزة بجانب عمليتين عسكريتين أسفرت أولاهما في مستوطنة هلاميش عن مقتل ٣ مستوطنين وفق واشنطن بوست، بينما أدت العملية الثانية وفقا لرويترز عن مقتل ٣ من شرطة الاحتلال بإطلاق نار داخل إحدى المستوطنات.

- اقتحامات رمضان ٢٠٢٢

ذكرت صحيفة نيو يورك تايمز الأمريكية أن قوات للاحتلال الإسرائيلي أقدمت على اقتحام الأقصي منتصف أبريل ٢٠٢٢ خلال شهر رمضان، ما أدى لموجة من الاشتباكات اللاحقة والتي بلغت ٤ اشتباكات ضخمة قرب المسجد الأقصي.

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست إلى تأجج مظاهرات عارمة لعرب ٤٨ بمدينة أم الفحم تطورت لأحداث شغب.

ولفتت فرانس برس إلى استمرار الاشتباكات ليوم ٢٩ أبريل، حيث شهدت إصابة ٤٩ فلسطينيا في اشتباكات مع قوات الاحتلال في القدس والضفة.