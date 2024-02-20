توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والاتحاد العربي للتطوع

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة للجامعة والاتحاد العربي للتطوع، وذلك إدراكا منهما بأهمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، ورغبة منهما في التعاون في جميع المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإيماناً منهما بأهمية تضافر الجهود وتعزيز روابط التعاون لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية بما ينسجم مع التوجه العالمي.

ووقع المذكرة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ممثل عن الامانة العامة للجامعة العربية، وعن الاتحاد العربي للتطوع، رئيس الاتحاد حسن بو هزاع، وشهد التوقيع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

من جهته قال حسن بو هزاع في تصريح لـ"الشروق" إن المذكرة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون في تحقيق المصلحة والمنفعة العامة وتعزيز الجهود لتنفيذ الأنشطة المبينة أو المحتمل تنفيذها.

وأضاف بو هزاع أنه بموجب هذه المذكرة يتم التعاون في المجالات والأنشطة المتاحة وفقا لأغراض هذه المذكرة، وهي على سبيل المثال تحسين مشاركة أصحاب المصلحة وتسهيل التواصل مع الجهات الرئيسية عن القطاع الخاص والمجتمع الدولي والحكومات الإقليمية، وأيضا تفعيل دور المجتمع المدني وبناء جسور التواصل مع الشركاء المختلفين لدعم القضايا التنموية بالمنطقة العربية.