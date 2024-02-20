بيانات صادرات النفط الروسية تؤكد التزامها بقرارات أوبك بلس خفض الإنتاج

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، أن موسكو حققت الخفض المستهدف لصادراتها من النفط خلال الشهر الماضي ملتزمة بتعهدها لحلفائها في تجمع أوبك بلس بخفض الإنتاج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة على البيانات القول إن صادرات روسيا من النفط يوميا خلال يناير الماضي كانت أقل بمقدار 42 ألف طن عن متوسط الصادرات اليومية خلال شهري مايو ويونيو الماضيين. ويعادل هذا الانخفاض حوالي 307 آلاف برميل يوميا.

يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تجمع أوبك بلس تحاول الحد من الإمدادات النفطية في السوق العالمية منذ عدة شهور لمنع ظهور فوائض في السوق. وقرر التجمع خفضا إضافيا للإنتاج بمقدار 900 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن سجلت الدول غير الأعضاء في التجمع مثل الولايات المتحدة نموا سريعا في إنتاجها.

وفي حين وافقت أغلب الدول الأعضاء في أوبك بلس على خفض الإنتاج، تعهدت روسيا بخفض صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل نفط خام و200 ألف برميل منتجات نفطية.

وفي الشهر الماضي بلغ متوسط صادرات روسيا من النفط سواء عبر الناقلات أو خطوط الأنابيب حوالي 626 ألف طن يوميا بما يعادل حوالي 59ر4 مليون برميل يوميا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء قوله إن بلاده تعتزم الالتزام بتعهدها لدول أوبك بلس بشأن خفض الإنتاج خلال الشهر الحالي أيضا.