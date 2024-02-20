زعيم كوريا الشمالية يتلقى سيارة روسية الصنع هدية من بوتين

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تلقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيارة روسية الصنع من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كهدية، في إظهار للروابط الخاصة بين الزعيمين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن الهدية بمثابة "دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين الزعيمين"، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت روسيا السيارة يوم الأحد إلى باك جونج تشون، أمين لحزب العمال الكوري الحاكم، وكيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية. وقال التقرير إنها نقلت شكر كيم جونج أون إلى بوتين للجانب الروسي.

ولم تحمل وكالة الأنباء المركزية الكورية صورا أو تقارير عن تفاصيل السيارة.

وشاهد كيم جونج أون سيارة بوتين الرئاسية أوروس سينات ليموزين في سبتمبر من العام الماضي، عندما زار الزعيم الكوري الشمالي ميناء فوستوشني الفضائي الروسي لحضور القمة، وعرض بوتين عليه الفرصة لشغل مقعد في السيارة الفاخرة روسية الصنع.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت الهدية سيارة من طراز أوروس سينات ليموزين.

لكن هدية بوتين قد تكون انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر توريد السلع الفاخرة، بما في ذلك السيارات، إلى كوريا الشمالية، وفقا ليونهاب.

وظهر الزعيم الكوري الشمالي علنا في سيارات مختلفة من طرز مختلفة مثل مرسيدس-مايباخ إس كلاس، متجاهلا العقوبات الدولية المفروضة على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.