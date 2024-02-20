مصدر: دخول 927 فردا معبر رفح البري من الاتجاهين

قال مصدر في معبر رفح البري، إن 927 شخصًا ما بين مصابين وحملة الإقامات والجوازات الأجنبية والمصريين من الاتجاهين، عبروا أمس الإثنين، معبر رفح البري بشمال سيناء.

وأكد المصدر، أن المعبر استقبل 841 شخصًا قادمين من قطاع غزة بينهم 681 حملة جوازا وإقامات، و16 جريحًا، و20 مريضًا، و90 مرافقًا، وشخص من منظمة إنقاد الطفل، و10 أشخاص من منظمة الأمم المتحدة، و4 من منظمة الصحة العالمية، و15 إماراتيًا، و4 وفد "UN".

وأضاف المصدر، أن 86 فردًا غادروا الأراضي المصرية بينهم 24 فلسطينيا، وحالة وفاة،

و36 وفد UN، و25 وفدًا إماراتيًا.