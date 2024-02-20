إصابة 14 شخصا في 3 حوادث مختلفة بالمنيا

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أصيب 14 شخصًا إثر 3 حوادث مختلفة على طرق محافظة المنيا، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة 14 شخصا، بينهم أطفال، وكبار السن، في 3 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

وشهدت مدينة مغاغة تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة مما تسبب في إصابة مهندس مقيم بمحافظة بني سويف.

وشهد الطريق الدائري بمركز مغاغة انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص، فيما أصيب 4 أشخاص آخرون في حادث انقلاب سيارة بطريق رأس غارب- المنيا بسبب السرعة الزائدة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج، والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة.

وتحررت 3 محاضر بالحوادث الثلاثة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.