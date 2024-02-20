 إصابة 14 شخصا في 3 حوادث مختلفة بالمنيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة 14 شخصا في 3 حوادث مختلفة بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 11:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 11:38 م

أصيب 14 شخصًا إثر 3 حوادث مختلفة على طرق محافظة المنيا، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة 14 شخصا، بينهم أطفال، وكبار السن، في 3 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

وشهدت مدينة مغاغة تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة مما تسبب في إصابة مهندس مقيم بمحافظة بني سويف.

وشهد الطريق الدائري بمركز مغاغة انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص، فيما أصيب 4 أشخاص آخرون في حادث انقلاب سيارة بطريق رأس غارب- المنيا بسبب السرعة الزائدة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج، والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة.

وتحررت 3 محاضر بالحوادث الثلاثة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك