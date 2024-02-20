وفدان أمريكي وكندي يتفقدان دخول المساعدات عبر معبر رفح البري إلى غزة

شهدت الساحة الامامية لمعبر رفح البري بشمال سيناء، عدة زيارات لوفود من أمريكا، وكندا؛ لتفقد آليات دخول المساعدات واستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتفقد وفد من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة، معبر رفح البري، في حضور هيرو مصطفى، السفيرة الأمريكية في القاهرة، وأعضاء الهلال الأحمر المصري.

ومر الوفد خلال زيارته إلى معبر رفح البري، على خدمات الرعايا الأمريكان ممثلي السفارة الأمريكية في القاهرة أمام بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء، فضلًا عن تفقد شاحنات المساعدات الخاصة بقطاع غزة.

وكان الوفد الأمريكي، زار مخازن الهلال الأحمر بالعريش والتي يجري تخزين المساعدات الخاصة بقطاع غزة والتي تصل إلى شمال سيناء فيها، حيث استمع إلى شرح من ممثلي الهلال الأحمر حول آلية استقبال وتخزين وإيصال المساعدات إلى غزة.

كما تفقد وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، معبر رفح البري بعد وصوله اليوم الثلاثاء، إلى مطار العريش.

وأكد وزير التنمية الدولية الكندي، أن هذه الزيارة تعد الثالثة لمصر، حيث شارك في "قمة القاهرة للسلام"، في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، بجانب زيارته للقاهرة في 8 نوفمبر الماضي بهدف تعميق العلاقات الثنائية، كجزء من العمل المستمر بشأن الوضع في غزة.

ولفت إلى أن زيارته إلى محافظة شمال سيناء ستتضمن تفقد مخازن المساعدات في مدينة العريش وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام، وزيارة معبر رفح البري.